Българската православна църква отбелязва на 22 октомври Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

По решение на Светия синод на Българската православна църква от 2023 година, днес честваме Прославлението на светите мощи на св. Евтимий – патриарх Търновски.

Св. патриарх Евтимий Търновски е канонизиран от Българската православна църква през 15-и век и оттогава е включен в нейния празничен календар.

Той е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата.

При него се заселили други монаси и се образувал манастирът „Св. Троица“, който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.

Светите мощи на св. Евтимий – патриарх Търновски, се съхраняват в Бачковския манастир и сега ще бъдат донесени в София за поклонение, след което отново ще бъдат пренесени в Бачковската света обител. По предания мощите са били съхранявани там през цялото време на турското робство, но сега ще бъдат официално изложени за поклонение.

В края на 1905 г. е имало откритие, което е предизвикало оживление в църковния живот, като при разкопки в притвора на съборния храм на Бачковската света обител са били открити гробът и мощите на патриарх Евтимий. Имало е и съмнения обаче за автентичността на мощите, включително и на учени изследователи, които са оспорили това откритие.

Мощите на Евтимий Търновски са открити в Бачковската света обител през 1905 г., където той е бил заточен, и учените дълго спориха дали са автентични.

Архиереите призовават Божия народ да отправя молитви не само пред иконата на светеца, но да почита и неговите св. мощи, които ще бъдат обект на поклонение в Бачковския манастир.

На 22 октомври в църковния календар е и денят на паметта на Свети равноапостолен Аверкий, епископ Ераполски, Св. мчци Александър еп. и Ираклий воин.

Св. Аверкий е известен светец, живял през втората половина на 16 век. Той е роден в град Аврения, който сега се намира в Турция, и е известен със своята духовна сила и преданост към Христос. Той бил известен с голямото си влияние върху населението и отдадеността си на духовния живот. Свети Аверкий починал на 22 октомври 1584 г.

Какво не трябва да правим днес?

Днес, както и на всеки друг ден, църквата се противопоставя на кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и на мързела, завистта, алчността, отмъстителността и отчаянието.

Не започвайте основно почистване на дома си. По-добре е да не тръгвате на дълги пътувания, защото те няма да донесат радост. Не трябва да предизвиквате кавги или скандали.

Какво трябва да се прави на празника?

На този ден вярващите отивали в храма, за да запалят свещ и да се помолят за изцеление от различни болести. По-добре е да прекарате деня сред семейството си, като поканите най-близките си на гости.

Въпреки големия празник днес именици - няма.