Няма да се слагат металдетектори във всички училища, но има информация, че не малък процент ученици от определени общности ходят ежедневно с ножове в училище и в града и учителите ежедневно ги изземват, това заяви образователният министър Красимир Вълчев по повод последните случаи, един от които фатален, с нападения между ученици, както в училище, така и в търговски центрове в България.

"Явно е въпрос на култура, в случая локална може би. Има нужда от помощ. Ще подпомогнем тези училища, които желаят. Уви, този въпрос няма да се реши само с металдетектори и технически мерки. Основната функция на образователната система е възпитателната, но тя има дългосрочни ефекти, не можем да обещаем, че от утре няма да има агресия", допълни Вълчев.