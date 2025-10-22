В сутрешните часове днес на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена, сочи прогнозата на НИМХ-БАН.

Минималните температури ще са между 3° и 8°, за София - около 4°.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където през втората половина на деня на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните части от страната и умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – 18°.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.