Днес, 20 октомври, Домашен социален патронаж – Бургас и Социална градина за възрастни „Грижовник“ взеха участие в едно вдъхновяващо събитие в Морската градина, организирано от Община Бургас, по повод Световния ден за борба с остеопорозата под надслов: „Здрави кости – живот с движение, радост носи без съмнение“.

Събитието бе с вход свободен, което позволи на десетки участници – малки и големи, да се насладят на йога, зумба и приятелски футболни срещи.

Партньори на инициативата бяха СУ „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник, Домашен социален патронаж – Бургас, Кабинет по остеопороза към Здравен център „Надежда“ – гр. Бургас, ДКЦ 2, Джамбазов и Боян Дяков.