Параход , потънал край Созопол преди близо 200 години , беше открит и проучен от учените от Центъра за подводна археология .



Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града - "Харманите".



Оборудвани с мощен ехолот и сонар , археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд.



Детайлната фотограметрия и пространственият модел показват параход, при това с водни колела.



Останките са съвсем видими до два метра над пясъчното дъно. Те са плътно обрасли с водорасли, миди и други морски организми.