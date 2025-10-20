На 25 октомври, събота, от 11 часа в залата на Бургаската опера предстои премиерата на новата приказна постановка, посветена на най‐емоционалната и благодарна публика – детската

В събота, 25 октомври, от 11 часа предстои премиерното представление на най-новото заглавие на Държавна опера – Бургас – балетната постановка за деца „Хензел и Гретел“ – по режисура и хореография на Мария Табакова, поставила други две прекрасни заглавия от репертоара на Бургаската опера - „Червената шапчица" и "Палечка", които продължават да се представят при заслужен интерес пред многобройна публика.

Ето какво разказва Мария Табакова, автор на адаптацията, хореографията и режисурата, предпремиерно, открехвайки символично театралната завеса. И този път тя се е стремила да вдъхне живот на класическа история с характерния си поетичен почерк.

"Балетната приказка „Хензел и Гретел“ оживява на сцената на Бургаската опера - на 25 октомври, събота, от 11:00 часа. Сцената на Държавна опера – Бургас ще се превърне във вълшебна гора, в която всичко е възможно – дърветата шепнат, курабийките танцуват, а доброто намира пътя към дома. Любимата приказка на поколения деца – „Хензел и Гретел“, оживява по нов, балетен начин – с музика, движение и много фантазия. За мен този спектакъл е като споделена мечта – да покажем на децата, че смелостта и любовта винаги побеждават страха“, разказва Табакова и добавя:

"Проектът е реализиран с идеята и подкрепата на директора на операта проф. д‐р Александър Текелиев, чиято визия за съчетание между класика и съвременно сценично изкуство продължава да обогатява репертоара на Бургаската опера. На сцената зрителите ще срещнат любимите герои – палавите Хензел и Гретел, зловещата, но и комична Баба Яга, нейния котарак-помощник, както и пъстрата компания от феи, горски същества, гъби и курабийки. Всеки персонаж ще разкаже своята част от историята чрез танца – от страха и изкушението, до смелостта и радостта от завръщането у дома.

"Работата с артистите на Операта е истинско вдъхновение. Те притежават онази искра, която превръща движението в емоция“, допълва режисьорът. "Сценографията и костюмите ще потопят зрителя в цветен свят – между реалността и съня, между детството и въображението. "Хензел и Гретел“ е спектакъл за цялото семейство – за всички, които все още вярват в чудеса.", обобщава Мария Табакова.

В момента в Държавна опера – Бургас усилено тече репетиционният период преди дългоочакваната премиера. Всички, от които зависи блестящия краен резултат от творческия труд, са безкрайно отдадени и съсредоточени в процеса на реализиране на постановката – от идеята до финалните щрихи. Помощник-режисьори на „Хензел и Гретел“ са Лина Пеева и Петър Тихолов, мултимедията е дело на Никола Пешев. За главните роли репетират: за образа на Хензел – Франческо Русо, Шун Калафуне; за ролята на Гретел – Даниела Туртуманова-Стоянова, Нанако Сато; за персонажа на злодея, задължителен за всяка приказка – Баба Яга – Полина Паша, за ролята на Злия Котарак – Кирил Филипов. Майка и баща на Хензел и Гретел ще бъдат Кирил Филипов, Лая Рамон, която се готви и за образа на Феята на росата. Фея на кекcчето ще бъде Рая Чакърова. В ансамбловите изпълнения на балета изпълнители ще са артистите от балета: Хару Накагава, Шун Кавафуне, Джулия Леци, Патрик Гил, Найден Найденов, Рафаела-Мария Кюл.

Съботната утрин на 25 октомври ще бъде приказна – и за децата, и за техните придружители, с най-новата постановка на Държавна опера – Бургас „Хензел и Гретел“, която ще донесе не само вълнуващи преживявания, естетическа наслада, но и упование в доброто начало, както подобава на всяка истинска приказка, разказана с обич и преклонение пред най-доброто от традициите, адаптирани към условията на съвременната реалност.

Билети за премиерата на „Хензел и Гретел“ - на касата на Операта, каса "Часовника", в Grabo.bg – https://grabo.bg/burgas/henzel-i-gretel-0f9kd6z и Eventim.BG - https://www.eventim.bg/bg/bileti/henzel-i-gretel-premiera-burgas-drzhavna-opera-681696/event.html.