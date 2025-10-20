Община Поморие обяви национален конкурс за идеен проект за градски парк и озеленяване на УПИ I, кв. 240 по регулационния план на гр. Поморие (парк „Лермонтов“ / „Капката“)
1. Основание за провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда съгласно Решение № 467/08.04.2025 г. на Общински съвет – Поморие, с което се възлага на Кмета на община Поморие да организира и проведе национален конкурс за идеен проект.
2. Предмет на конкурса
Изработване на идеен архитектурно-ландшафтен проект за градски парк с озеленяване, разположен в:
- УПИ I 417, кв. 240, по регулационния план на гр. Поморие;
- ПИ с идентификатор 57491.501.417 по Кадастралната карта на гр. Поморие;
- Район „Малко солено езеро“, парк „Лермонтов“, известен като парк „Капката“.
3. Цел на конкурса
Целта на конкурса е:
- Да се избере най-добър идеен проект, предлагащ функционално, естетично и устойчиво решение за обособяване на градски парк;
- Да се създаде хармонична градска среда, съчетаваща озеленяване, рекреация и устойчива инфраструктура;
- Да се стимулират иновативни и екологосъобразни проектни решения.
4. Участници
Право на участие имат:
- Действащи архитекти и ландшафтни архитекти с правоспособност;
- Проектантски колективи, включващи задължително поне един правоспособен архитект или ландшафтен архитект;
- Юридически лица, регистрирани за извършване на проектантска дейност.
5. Вид на конкурса – национален, отворен, двуетапен конкурс за идеен проект.
6. Награден фонд
Община Поморие осигурява следния награден фонд:
- Първа награда: 10 000 лв. / 5 112,92 евро
- Втора награда: 6 000 лв. / 3 067,75 евро
- Трета награда: 3 000 лв. / 1 533,88 евро
7. Критерии за оценка
- Креативност и оригиналност на идеята;
- Функционалност на пространственото решение;
- Екологичност и устойчивост на предвидените елементи;
- Съобразеност с градоустройствените и технически условия;
8. Срокове
I етап:
- Обявяване на конкурса: 20.10.2025 г.
- Срок за подаване на проектите: 01.03.2026 г., на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5
- Оценяване от журито: 31.03.2026 г.
II етап:
- Срок за публикуване на избраните три най-добри проекта и възможност за онлайн гласуване – до 30.04.2026 г.
- Обявяване на резултатите: 06.05.2026 г.
9. Състав на журито
Журито ще включва:
- Представители на Община Поморие;
- Представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България;;
- Експерти в областта на архитектурата, ландшафтната архитектура и урбанизма;
- Обществен представител (по преценка на организатора).
10. Условия за участие
- Участниците представят идейния проект съгласно техническите указания, които ще бъдат публикувани в конкурсната документация;
- Един участник може да подаде само едно проектно предложение;
- Конкурсната документация ще бъде достъпна на сайта на Община Поморие.
11. Авторски права
- С авторските права върху наградените проекти се разпорежда Община Поморие съгласно Закона за авторското право;
- Възложителят си запазва правото да покани носителя на първа награда за последващо разработване на проекта, съгласно ЗОП или чрез пряко договаряне.
12. Допълнителни разпоредби
- Организаторът си запазва правото да отмени конкурса при наличие на основателни причини, за което ще уведоми участниците.
