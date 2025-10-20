Община Поморие обяви национален конкурс за идеен проект за градски парк и озеленяване на УПИ I, кв. 240 по регулационния план на гр. Поморие (парк „Лермонтов“ / „Капката“)

1. Основание за провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда съгласно Решение № 467/08.04.2025 г. на Общински съвет – Поморие, с което се възлага на Кмета на община Поморие да организира и проведе национален конкурс за идеен проект.

2. Предмет на конкурса

Изработване на идеен архитектурно-ландшафтен проект за градски парк с озеленяване, разположен в:

  • УПИ I 417, кв. 240, по регулационния план на гр. Поморие;
  • ПИ с идентификатор 57491.501.417 по Кадастралната карта на гр. Поморие;
  • Район „Малко солено езеро“, парк „Лермонтов“, известен като парк „Капката“.

3. Цел на конкурса

Целта на конкурса е:

  • Да се избере най-добър идеен проект, предлагащ функционално, естетично и устойчиво решение за обособяване на градски парк;
  • Да се създаде хармонична градска среда, съчетаваща озеленяване, рекреация и устойчива инфраструктура;
  • Да се стимулират иновативни и екологосъобразни проектни решения.

4. Участници

Право на участие имат:

  • Действащи архитекти и ландшафтни архитекти с правоспособност;
  • Проектантски колективи, включващи задължително поне един правоспособен архитект или ландшафтен архитект;
  • Юридически лица, регистрирани за извършване на проектантска дейност.

5. Вид на конкурса – национален, отворен, двуетапен конкурс за идеен проект.

6. Награден фонд

Община Поморие осигурява следния награден фонд:

  • Първа награда: 10 000 лв. / 5 112,92 евро
  • Втора награда: 6 000 лв. / 3 067,75 евро
  • Трета награда: 3 000 лв. / 1 533,88 евро

7. Критерии за оценка

  • Креативност и оригиналност на идеята;
  • Функционалност на пространственото решение;
  • Екологичност и устойчивост на предвидените елементи;
  • Съобразеност с градоустройствените и технически условия;

8. Срокове

I етап:

  • Обявяване на конкурса: 20.10.2025 г.
  • Срок за подаване на проектите: 01.03.2026 г., на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5
  • Оценяване от журито: 31.03.2026 г.

II етап:

  • Срок за публикуване на избраните три най-добри проекта и възможност за онлайн гласуване – до 30.04.2026 г.
  • Обявяване на резултатите: 06.05.2026 г.

9. Състав на журито

Журито ще включва:

  • Представители на Община Поморие;
  • Представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България;;
  • Експерти в областта на архитектурата, ландшафтната архитектура и урбанизма;
  • Обществен представител (по преценка на организатора).

10. Условия за участие

  • Участниците представят идейния проект съгласно техническите указания, които ще бъдат публикувани в конкурсната документация;
  • Един участник може да подаде само едно проектно предложение;
  • Конкурсната документация ще бъде достъпна на сайта на Община Поморие.

11. Авторски права

  • С авторските права върху наградените проекти се разпорежда Община Поморие съгласно Закона за авторското право;
  • Възложителят си запазва правото да покани носителя на първа награда за последващо разработване на проекта, съгласно ЗОП или чрез пряко договаряне.

12. Допълнителни разпоредби

  • Организаторът си запазва правото да отмени конкурса при наличие на основателни причини, за което ще уведоми участниците.

ТЕХНИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

Приложения към Техническото указание