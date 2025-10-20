Община Поморие обяви национален конкурс за идеен проект за градски парк и озеленяване на УПИ I, кв. 240 по регулационния план на гр. Поморие (парк „Лермонтов“ / „Капката“)

1. Основание за провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда съгласно Решение № 467/08.04.2025 г. на Общински съвет – Поморие, с което се възлага на Кмета на община Поморие да организира и проведе национален конкурс за идеен проект.

2. Предмет на конкурса

Изработване на идеен архитектурно-ландшафтен проект за градски парк с озеленяване, разположен в:

УПИ I 417, кв. 240, по регулационния план на гр. Поморие;

ПИ с идентификатор 57491.501.417 по Кадастралната карта на гр. Поморие;

Район „Малко солено езеро“, парк „Лермонтов“, известен като парк „Капката“.

3. Цел на конкурса

Целта на конкурса е:

Да се избере най-добър идеен проект, предлагащ функционално, естетично и устойчиво решение за обособяване на градски парк;

Да се създаде хармонична градска среда, съчетаваща озеленяване, рекреация и устойчива инфраструктура;

Да се стимулират иновативни и екологосъобразни проектни решения.

4. Участници

Право на участие имат:

Действащи архитекти и ландшафтни архитекти с правоспособност;

Проектантски колективи, включващи задължително поне един правоспособен архитект или ландшафтен архитект;

Юридически лица, регистрирани за извършване на проектантска дейност.

5. Вид на конкурса – национален, отворен, двуетапен конкурс за идеен проект.

6. Награден фонд

Община Поморие осигурява следния награден фонд:

Първа награда: 10 000 лв. / 5 112,92 евро

10 000 лв. / 5 112,92 евро Втора награда: 6 000 лв. / 3 067,75 евро

6 000 лв. / 3 067,75 евро Трета награда: 3 000 лв. / 1 533,88 евро

7. Критерии за оценка

Креативност и оригиналност на идеята;

Функционалност на пространственото решение;

Екологичност и устойчивост на предвидените елементи;

Съобразеност с градоустройствените и технически условия;

8. Срокове

I етап:

Обявяване на конкурса: 20.10.2025 г.

20.10.2025 г. Срок за подаване на проектите: 01.03.2026 г., на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5

01.03.2026 г., на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5 Оценяване от журито: 31.03.2026 г.

II етап:

Срок за публикуване на избраните три най- добри проекта и възможност за онлайн гласуване – до 30.04.2026 г.

– до 30.04.2026 г. Обявяване на резултатите: 06.05.2026 г.

9. Състав на журито

Журито ще включва:

Представители на Община Поморие;

Представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България;;

Експерти в областта на архитектурата, ландшафтната архитектура и урбанизма;

Обществен представител (по преценка на организатора).

10. Условия за участие

Участниците представят идейния проект съгласно техническите указания, които ще бъдат публикувани в конкурсната документация;

Един участник може да подаде само едно проектно предложение;

Конкурсната документация ще бъде достъпна на сайта на Община Поморие.

11. Авторски права

С авторските права върху наградените проекти се разпорежда Община Поморие съгласно Закона за авторското право;

Възложителят си запазва правото да покани носителя на първа награда за последващо разработване на проекта, съгласно ЗОП или чрез пряко договаряне.

12. Допълнителни разпоредби

Организаторът си запазва правото да отмени конкурса при наличие на основателни причини, за което ще уведоми участниците.

ТЕХНИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

Приложения към Техническото указание