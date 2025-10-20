Кметът Димитър Николов награди бургаските деца, които спечелиха медали от Европейското първенство по кудо, на което морският град бе домакин.

Поздрав по повод постигнатите успехи към учениците изказаха още зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров и началникът на дирекция „Спорт“ Веселина Деведжиева, които участваха в срещата с медалистите.

На Европейското първенство Бургас бе представен от двата клуба – СК „Бушидо - Бургас“ с треньор Калин Стоянов и СК „Кудо - Бургас“ с треньор Антоан Парчев.

По време на срещата двамата наставници предадоха специални благодарности към Община Бургас от страна на международните федерации в този спорт за добрата организация на Европейското първенство през 2025 година.

„С голяма радост и гордост ви поздравявам по повод вашите изключителни успехи и призови места, спечелени по време на Европейското първенство по кудо, което се проведе в Бургас. Вашите постижения са доказателство за силата на упорития труд, дисциплината и волята за победа.

Кудо е спорт, който изисква не само физическа подготовка, но и морална устойчивост, уважение и чест – ценности, които вие достойно отстоявате и представлявате. С вашите успехи вие не само прославяте себе си, но и издигате името на нашия град, вдъхновявайки младите хора да вярват в себе си и да следват пътя на спорта.

Изказвам искрена благодарност на вашите треньори за всеотдайността и професионализма им, както и на родителите за подкрепата и доверието.

Пожелавам ви още много успехи, здраве, мотивация и никога да не спирате да се стремите към върха. Бургас се гордее с вас!“, каза при срещата си с младите спортисти Димитър Николов.

Ето кои състезатели от двата бургаски клуба спечелиха медали от надпреварата:

СПОРТЕН КЛУБ „БУШИДО БУРГАС“

1. Димитьр Димитров 1 Boys U6

2. Янчо Проданов 2 Boys U6

3. Петър Петров 3 Boys U6

4. Александър Новачев 1 Boys U10 - 24Kg

5. Есра Реджеб 1 Girls U10 + 36Kg

6. Анна-Мира Радева 2 Girls U10 + 36Kg

7. Георги Русев 2 Boys U10 + 36Kg

8. Йоана Атанасова 2 Girls U12 - 36Kg

9. Божидар Велчев 2 Boys U12 + 42Kg

10. Максим Димов 3 Boys U12 + 42Kg

11. Андрей Стамов 3 Boys U10 - 30Kg

12. Сияна Димитрова 2 Girls U16 - 53Kg

13. Дони Димитров 2 Men U18 - 250

14. Росен Загорчев 2 Men U18 - 260

15. Стоян Тодоров 3 Men - 230

16. Владимир Рошманов 3 Veterans Men Age 45-55/100+kg

Треньор: Калин Стоянов

СПОРТЕН КЛУБ „КУДО-БУРГАС“

Деца

1-во място – Константин Костов

1-во място – Николай Малев

2-ро място – Георги Георгиев

Мъже

1-во място – Стоян Гочев

2-ро място – Руси Хаджиев

2-ро място – Иван Василев

Юноши старша

1-во място – Валентин Иванов

3-то място – Йордан Роев

Треньор: Антоан Парчев