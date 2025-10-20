На 20 октомври църквата почита паметта на Артемий Антиохийски, живял през 4 век.

Той е бил командир на император Константин Велики. След като приключва службата си, Артемий заминава за Египет.

След император Константин на власт идва Юлиан Отстъпник, който започва да преследва християните. Артемий, въпреки че е бивш военачалник, също попадна под нечестивата ръка на новия владетел и се обявил против зверствата, за което бил заловен и изтезаван, за да се отрече от вярата си.

Свети Артемий твърдо издържал всички мъки, но не се отрекъл от християнството. За това той бил екзекутиран.

Тялото на мъченика е пренесено тайно в Константинопол. Частица от мощите на светеца се съхранява в Киево-Печерската лавра.

Гадания за времето, свързани с 20 октомври

Знаците днес показват колко скоро ще започне зимата и студеното време:

ако дърветата все още има листа, зимата ще започне след месец;

ако времето е хубаво - ще се задържи така до 10 ноември;

ако има бледа луна - очаквайте сняг и слана след няколко дни;

ако гарваните грачат и летят хаотично - скоро ще падне сняг;

ако кокошките заспиват рано - ще има слана.

Вярва се, че на този ден е добре да се приготвят зеленчуци за зимата – тогава ще издържат до пролетта.

Какво не трябва да се прави на 20 октомври

Не трябва да отказвате помощ на тези, които се нуждаят от нея и ви молят да им помогнете.

Предците ни са вярвали, че на този ден не е добре да се забавлявате много. Също така не е добре да се предлага брак и да се вдига сватба - бракът ще бъде кратък.

Свети Артемий се счита за покровител на военните, затова на църковния празник 20 октомври е обичайно да се отправят молитви за здравето на военните и безопасното им завръщане у дома, където и да се намират.