Избрани специалисти от клиниката по кардиология на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ представиха два доклада на 35-та Асамблея на Международната медицинска асоциация – България (IMAB) и 15-та Югоизточноевропейска конференция по инфекции и рак (SEEC). Научният форум се проведе в Тракийски университет Стара Загора от 9 до 12 октомври т.г. Престижната конференция е едно от най-значимите научни събития в региона и обединява водещи учени, преподаватели и изследователи от страната и чужбина.

Форумът събра над 200 участници, които в продължение на три дни обменяха идеи, научни резултати и добри практики в областите на медицината, биомедицината, общественото здраве и здравния мениджмънт. Научната програма включваше пленарни доклади, постерни сесии, тематични презентации. Сред основните акценти бяха нови диагностични и терапевтични подходи, антимикробна резистентност, онкология и ваксини.

д-р Дарко Симонов

Сред международните гости присъстваха учени и изследователи от Texas Tech University (САЩ), университетските болници Rambam – Хайфа, Sheba – Тел Авив и Hadassah – Йерусалим (Израел), както и представители на академичните среди от Сърбия, Гърция, Турция, Румъния, Германия и Словакия.

д-р Мария Динева

Кардиолозите на ,Сърце и Мозък’ – д-р Дарко Симонов и д-р Мария Динева изнесоха доклади на тема - ,,Ренална денервация" и ,,Рискови фактори при обструктивна сънна апнея". Докладите им съдържаха есенцията от дългогодишната работа на специалистите от клиниката по кардиология, свързана с приложението на най-съвремените методи за диагностика и лечение на неконтроилираното артериално налягане. Техните трудове, както и останалите представени изследвания, ще бъдат публикувани в специалното извънредно издание на Journal of IMAB – Supplement J.IMAB 2025.

Акцент в тазгодишното издание бе поставен върху мултидисциплинарния обмен на знания и взаимодействието между различни медицински и научни области – ключов елемент в съвременния подход към глобалните здравни предизвикателства.

35-та Асамблея на IMAB и 15-та SEEC приключиха с послание за единство на науката, професионализма и хуманизма – в името на по-здраво общество и устойчиво бъдеще.