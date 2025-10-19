Оспорвана и пълна с енергия „Битка на умовете“ събра за пореден път в Бургас най-знаещите, вдъхновяващи и съобразителни младежи. Куизът, който се превърна в традиция и е чакан от младите хора, се проведе в събота вечерта в Конгресния център в Бургас по инициатива на министъра на енергетиката Жечо Станков, който от години дава път на ученици и студенти да се запознаят на място как работят държавните и европейски институции. Голямата награда за победителя е пътуване до столицата на Европа – Брюксел, като домакин на престоя на децата ще бъде Емил Радев.

Победители в това издание на „Битката на умовете“ са два отбора от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – „Снежанка и седемте джуджета“ и КПМД 602.

250 бургаски ученици, разпределени в 54 отбора, се включиха в заредената с много ентусиазъм битка за успех. Те показаха завидни знания, усет и обща култура. „Винаги съм твърдял, че Бургас е пълен с млади хора, които са двигател на много идеи. Радвам се, че днес отново много знаещи и смели младежи се включиха в този куиз.“, каза Жечо Станков.

Първа награда, спечелена от двата отбора, по традиция е безплатно пътуване до Брюксел, втора награда – петзвезден уикенд за отбора в Пампорово, трета – картинт състезание, четвърта – обиколка на Бургаския залив с ветроходна яхта и пета – приключение в ескейп стая.