На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар.

На този ден заслужено отдаваме признание на хората, посветили се на най-хуманната професия – тази, която лекува болния, която умее да връща радостта, да укрепва слабия, да опазва живота.

Денят се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците Свети Йоан Рилски.

Според преданието той е извършил много чудеса през живота си и след смъртта си. Именно затова и българските лекари са избрали светеца за свой закрилник. На този ден се връчва отличието "Лекар на годината".