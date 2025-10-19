В политиката в момента се разиграва борба за власт, а победител ще бъде този, който умее да черпи поуки от миналото и да гледа с визия към бъдещето. Това заяви бившият председател на Народното събрание Ива Митева пред Нова телевизия.

"Мисля, че в тази борба ще спечели този, който с едното си око гледа към миналото и си е взел поука, а с другото гледа с перспектива за бъдещето", каза Митева.

По думите ѝ, Бойко Борисов "има много маски" и е доказал, че "държи торба, пълна с фокуси"."Показва ги ежедневно, познава добре триковете. За Трифонов не знам - винаги е изненадвал. Надявам се да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си", добави тя.

Митева смята, че "Има такъв народ" не е трябвало да влиза в сегашното правителство: "Те сбъркаха. Аргументът, че никой не може да спре една парламентарна група да даде вота си, е доста наивен. След като подписаха този "кордон", после казаха, че бил "розов балон". Толкова правителства и парламенти се разтуриха - точно сега не им беше мястото в този кабинет", коментира тя.

Бившият председател на парламента подчерта, че влиянието, а не числеността, е решаващият фактор в политиката: "Пеевски има право да заяви подкрепа. Но тук е важен по-скоро факторът влияние - с 29 народни представители може да контролира целия парламент", заяви Митева.

Тя допълни, че емоциите трябва да останат на заден план, защото в политиката "ще спечели този, който има търпение".

По повод внесените законопроекти за НСО, които засягат охраната на президента, Митева посочи, че се наблюдава "силна омраза, гняв и желание за отмъщение". "Силният човек участва в диалог. Аз Пеевски не съм го видяла да участва в дебат", заяви тя.

Ива Митева изрази очакване нови избори да се проведат напролет, ако настоящото управление не успее да овладее вътрешното напрежение в парламента.