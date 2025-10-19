Созопол и Зидаров днес са притихнали от мъка. Днес ще изпратим в последния им път двете ангелчета – Леон и Йордан, съобщи кметът на село Зидарово Христо Бардуков. Двамата младежи са сред трите жертви на тежката катастрофа, станала в нощта срещу събота на пътя Созопол – Черноморец.

Поклонението и опелото на Леон ще се състоят от 13:00 часа в църквата „Свети Георги“ в град Созопол, а на Йордан – от 15:30 часа в дома му.

„Светла и блажена да бъде паметта им. Почивайте в мир, мили деца“, добави с много тъга Христо Бардуков.