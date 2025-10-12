Товарна композиция на частна компания е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства.
На път за болницата мъжът е починал.
Товарна композиция на частна компания е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства.
На път за болницата мъжът е починал.
ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Неправилно тръгна дискусията - не е за взаимоотношенията …
Товарна композиция на частна компания е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни…
Празничното тържество в кв. Рудник бе открито от Катя Христова - настоятел при Народно читалище "Възраждане 1927 ". Поздрав отправи заместник-кметът…
Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората. …
Тежка катастрофа е станала днес на автомагистрала „Тракия“ в района на Белозем, в посока Бургас. На място са пристигнали екипи на полицията,…
Тя счупи интернет пространството, но и болничен рекорд. Младата майка Шелби Мартин стана популярна онлайн, след като даде живот на най-голямото бебе, к…
Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности. Това заяви в специално интервю за БНТ управителят на БНБ Димитър Радев. &n…
Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части. Те…
От Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) предлагат да прекъснат диалога с Конфедерацията на независимите синдикати в Бълга…
Поради интензивния трафик от понеделник до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Тракия“ в Софийска обла…
0 Коментара