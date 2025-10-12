Тежка катастрофа е станала днес на автомагистрала „Тракия“ в района на Белозем, в посока Бургас. На място са пристигнали екипи на полицията, които регулират движението и извършват оглед.

По първоначална информация движението в участъка е напълно спряно. В социалните мрежи се появиха снимки и видеа, показващи километрично задръстване по трасето.

Засега няма данни за пострадали, но щетите по автомобила, участвал в инцидента, са значителни. Причините за катастрофата се изясняват, а шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и да използват алтернативен маршрут.