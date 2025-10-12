ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Неправилно тръгна дискусията - не е за взаимоотношенията между журналисти и политици, а за личната неприкосновеност. Това каза Деница Сачева, депутат от ГЕРБ, зам.-председател на ПГ на партията и бивш социален министър, в интервю пред БНР.



"Към момента деловодството не работи, законът е в деловодството. Но ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Етиката във взаимоотношенията, при това технологично развитие, налага и трябва да се търсят регулации на поведение, свързано с ИИ, да се дискредитират хората. Темата е голяма и изисква обществена дискусия и друг тип законодателство", коментира Сачева законопроекта на ИТН.



Тя бе категорична, че ГЕРБ - "не сме поемали ангажимент да работим като един организъм с коалиционните партньори, ние продължаваме да сме различни политически субекти" и не приема да се прехвърлят на тях негативи от други коалиционни партньори.



"Всяка партия в коалицията има право на законодателна инициатива. Надяваме се, че когато България стане член Еврозоната от 1 януари 2026, активът да дойде основно в нас, защото положихме големи усилия в тази посока", коментира Сачева.



В предаването "Неделя 150" тя коментира дискусията в НС за бюджет 2026 и дали ще успеят да се разберат в управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-НН, или ще се оформят зависимости:



"Не може да говорим за бюджет и да не споменем всички щети, които нанесе Асен Василев на бюджета. Към момента, като дял от общите ни разходи - 67% са разходите за персонал – за заплати във всички сектори - социални и здравноосигурителни плащания. 67%! Няма зависимост процентна, но разберете, че този популизъм, който Асен изповядва, казва, че "астрологията не е консервативна наука", аз искам да кажа, че когато говори специално Асен Василев, "демагогията се оказва лесна професия"."



Сачева призна, че бюджетът ще е трудно предизвикателство.



"И ще е трудно да направим политики на развитие, ще бъде трудно да изпълним всички наши ангажименти, които са свързани с осигуряването на възнагражденията на хората, заети в държавната администрация и останалите сектори с обществени функции – здравеопазване, образование, отбрана, сигурност, и това да не доведе до повишаване на данъците, предвид факта, че имаме нова ситуация – първи бюджет в евро," коментира тя.



Но заяви, че несъмнено ще бъде трудно предизвикателство, "но сме твърдо решени, че трябва да минем през него, както партиите, част от управленската коалиция, така и партии, които подкрепят европейското бъдеще на България".



Деница Сачева коментира закриването на КПК и съобщи, че ще водят разговори с ЕК и сподели позиция за промените, касаещи продажбата на "Лукойл" и последната дума да бъде на ДАНС, когато има стратегически купувач.



Тя категорично отхвърли да се прехвърля вина на ГЕРБ за кризата с боклука в София.



"Къде е ГЕРБ, когато "Спаси София" напусна коалицията в СОС? Къде е ГЕРБ когато Кирил Петков напусна политиката заради зам.-кмета на Столична община? Къде е ГЕРБ, че хора напуснаха екипа на кмета Васил Терзиев и 2 години не може да създаде мнозинство в СОС. Той в собствената си коалиция тях не можа да задържи и да ги убеди в своята компетентност", коментира Сачева.



А за отхвърлената помощ от правителството и "плаващите пясъци" бившият социален министър и депутат на ГЕРБ каза:



"Чух, че кметът Терзиев и екипът му имат план Б и С, не разбрах кой е план А. Правителството няма да сложи софиянци в залог на Васил Терзиев. Ние непрекъснато подаваме ръка на Терзиев. Той е кмет на София, защото Борсов призова да гласуват за него на балотажа през 2023 г. Така че той вече пое тази ръка. Ако се чувства в плаващи пясъци, той е в такива на "Спаси София" и "Демократична България", вероятно и на ПП! Там са "плаващите пясъци", но те не са в ГЕРБ, защото благодарение на гласовете на ГЕРБ той е кмет в момента."