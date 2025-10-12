Празничното тържество в кв. Рудник бе открито от Катя Христова - настоятел при Народно читалище "Възраждане 1927 ". Поздрав отправи заместник-кметът по бюджет и финанси г-н Станислав Апостолов. Той прочете и специалното обръщение към жителите на квартала, отправено от кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов. Специален гост на празника беше и г-жа Живка Гергова - директор на Средно училище "Свети Климент Охридски" в квартала.

Четвъртокласниците при СУ "Свети Климент Охридски" откриха участието на няколко групи възпитаници в програмата с модерен танц.

Участие в празничната програма по повод деня на квартал Рудник взеха и ученици от различни възрастови групи при Средно училище "Свети Климент Охридски". Сборна танцова формация "Странджанчета" представи две хорà от различни фолклорни области.

Специален поздрав бе отправен към жителите на квартал Рудник от ресурсно-логопедичната група към местното училище с ръководител Стойка Йорданова. Ученици със специални образователни потребности заедно с подкрепата на по-големите им съученици от 9. клас рецитираха стихотворение, в което Рудник бе одухотворен чрез творчеството и авторството на техния учител по български език и литература Величко Калиев. Всички ученици възкликваха с топлото обръщение към своето родно място:

Рудник, тук за нас е всичко мило

сред жителите му добри,

със децата на училище ти вечно подраняваш

и традициите во веки съхраняваш!

Празничната програма не закрита с многолюдно и дълго българско право хоро с пожелание за здраве и благоденствие и квартал Рудник да пребъде!