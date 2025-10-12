Тя счупи интернет пространството, но и болничен рекорд.

Младата майка Шелби Мартин стана популярна онлайн, след като даде живот на най-голямото бебе, което някога се е раждало в болницата TriStar Centennial Women’s Hospital в Нашвил от повече от три години.

Жителката на Тенеси сподели няколко снимки и видеоклипове на новороденото момченце, на име Касиан, което е родено чрез цезарово сечение и тежи колосалните 5,8 кг.

„Когато хората говорят за голямо бебе, сякаш не разбирам от топки. Но повярвайте ми... разбирам от топки“, пошегува се Мартин в публикация в TikTok, която събра над 4,4 милиона харесвания на 1 октомври.

Публикацията показва Мартин преди раждането, изправена в болничната си рокля и позираща с огромния си корем. Впоследствие се вижда и огромният Касиан, малко след раждането, който е изумимал лекарите и медицинските сестри с тежестта си.

TikTok видеото е събрало над 50 000 коментара от смаяни и развеселени зрители.

Един обобщи реакциите перфектно, питайки бебето: „КОЛКО ГОДИНИ БЕШЕ ТАМ?“

Друг се зачуди дали раждането е включвало някакво креативно инженерство, като написа:

„Бебето трябваше ли да излезе през люка на покрива?“

„Трябваше ли да напъваш или то само излезе?“, пошегува се друг.

Междувременно болницата TriStar Centennial Women’s Hospital нарече раждането „красиво напомняне за устойчивост и любов“.

Касиан е имал кратък престой в неонатологичното отделение, където получи интравенозно кислород, а нивата му на глюкозата бяха наблюдавани.

Мартин се включи с благодарности към екипа:

„Искам също да изкажа допълнителни благодарности на дамите, които се грижиха най-добре за мен и ми помогнаха да се справя с възстановяването след секцио като майка, която за първи път раждаше със секцио. Още едно огромно благодаря на екипа на неонатологичното отделение, който се грижеше за нашия голям мъж и го обичаше, когато аз не можех. Никога няма да ви забравя.“

И ако сте си мислили, че не може да бъде по-сладко, Касиан се появи на рождения ден на Шелби, нейният „най-голям подарък“ досега.

От славата в TikTok до суперзвезда на новороденото, Касиан доказва, че не можете да подценявате едно голямо бебе – или майка с чувство за хумор.

А Касиан не е първото гигантско бебе, което грабва вниманието на интернет.

Миналия месец, във Флорида, Даниела Хайнс едва не получи инфаркт – и херния – когато роди сина си Анан в болница „Сейнт Джоузеф“ – Юг в Ривървю на 3 септември. Цезаровото сечение разкри огромните 6 кг и 32 гр мускули на новороденото.

В Алабама, друг рекордьор се появи през март. Памела Ман, куриер близо до Бирмингам, посрещна дъщеря си Парис Хало, малка дама с тегло 6 кг, по време на планирано секцио в медицинския център „Гранд Вю“ в Алабама.

Ман се беше подготвила за нормално бебе, но Парис беше всичко друго, но не и обикновено бебе.

За сравнение, Детският център по здравеопазване на Станфорд казва, че средното новородено тежи само 3 - 4 кг – което означава, че тези бебета не са били просто големи, а колосални.

В крайна сметка, в битката с бебешките коремчета, тези малчугани не просто спечелиха – те счупиха кантара.