От 9 октомври /четвъртък/ започва ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

При изпълнение на ремонта ще бъде спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208-и км. Автомобилите няма да могат да преминават по пътните връзки от АМ „Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора ще се пренасочват от п. в. „Чирпан Изток“ при км 184+709 по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 31 октомври. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

Припомняме, че в момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от АМ „Тракия“ на територията на областите Софийска, Пазарджик и Сливен. В Софийска област строителни работи се извършват в 9-километров участък между 24-и и 33-и км. В област Пазарджик се ремонтират 8 км между 90-и и 98-и км, а в област Сливен - 11 км между 262-и и 273-и км.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.