Турски автобус падна в канавката на 69-и км на магистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик. В превозното средство не е имало пътници. На място има екип на полицията и пожарната.

Шофьорът е турчин. Предполага се, че е изгубил контрол над автобуса и затова е излязъл от пътното платно.

Временно движението се осъществява в една лента заради изтеглянето на автобуса от канавката, съобщиха от АПИ. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".