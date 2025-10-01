Повторна комплексна съдебно- медицинска експертиза ще установи, извършено ли е блудство с 4-годишното мимиченце в детска градина „Радост“ в Каблешково, за насилие над което сигнализираха близките му пред полиция и журналисти. Това съобщи днес на брифинг председателят на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова. По думите й, резултатите от назначената през април т.г. съдебно-медицинска експертиза показали, че няма следи от сексуално насилие над детето. Близките му обаче разполагали с документация от преглед, извършен по частен път, които потвърждавали травми в аналната област. Според прокурор Маркова новата експертиза може да бъде извършена, включително и в друг съдебен район, поради наличието на насрещни медицински документи. "Категорично можем да заявим, че до този етап не са налице данни за сексуално насилие спрямо детето", подчерта тя. Но уточни, че "самите прегледи от медицинските лица са противоречиви. Приобщени са в материалите по делото, взети са предвид при изготвянето на настоящата тройна съдебно-медицинска експертиза, но същите не могат да бъдат кредитирани като такива, тъй като тези експертизи, в които се говори за разкъсване на химен, проникване и наранявания в областта на половите органи, са от частен характер и няма как да бъдат кредитирани в цялост".

"Вярно е, че има увреждане по пръстчетата, но както експертизата посочва има наличие на бели линии по пръстчетата. Като е посочено, че това е много вероятно да е станало от притискането на твърди предмети. Малките деца често работят с еко играчки, каквито са и дървените предмети. В никакъв случай не искам да неглижирам това заключение. Ще се установи по възможност механизма и от кого е извършено, ако това е станало въобще в тази среда на детската градина", обяви Мария Маркова. И увери, обществеността и близките на детето, че прокуратурата по никакъв начин не е неглижирала случая. Маркова определи разследването като приоритетно, според нея, то се провежда ритмично и в законоустановените срокове. "

От думите й стана ясно, че проверката по случая е започнала още през януари т.г., а магистратурата работи "бързо и ритмично". На въпрос, защо разследването все още не е приключило девет месеца по-късно, Маркова отговори така: "Единствената причина за забавянето на изготвянето на съдебно-медицинската експертиза е, че много от лекарите си правят отводи. Това е и част от проблематиката въобще при всички дела. Не всеки извършва тези експертизи".

Според магистратурата разследването протича „особено трудно“, тъй като се касае за твърдения за блудствени действия, разпитити на множество свидетели, преподаватели, служители в детската градина, разпит на самото дете в „Синя стая“ – специализирана среда за щадящо изслушване на малолетни и пр.

"Малко по-особен е разпита на децата от групичката, тъй като следва да се прецени травматичния момент. По това дело е проведена работна среща по искане на окръжния прокурор още през юли, когато именно е проверяван и този случай и всички проблеми около него, тъй като се касае за една фактическа и правна сложност на делото. Проведени са също така и неколкократни координационни механизми със съответните институции и са разчертани мерките, които са били взети към момента. Работим с цел бързо, адекватно, правилно и обективно разследване на делото", поясни Мария Маркова.

Все още не са готови резултатите от изготвената съдебно-психиатрична експертиза, която да отговори на ключовия въпрос - доколко детето има възможност да възприема правилно факти и обстоятелства, значими за разследването.

От магистратурата поясниха, че окончателната информация за хода на делото и евентуални обвинения ще бъде представена само на база събраните доказателства и експертизи.

Учителката вече е била разпитана по случая, но само като свидетел. Тя не е уволнена, не е и отстранена от работа до момента и срещу нея не са повдигнати обвинения. По време на разпитите жената отрича твърденията на родителите за сексуално насилие над момиченцето.

