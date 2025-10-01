4 килограма марихуана и 21 саксии с канабисови растения, отглеждани в наркооранжерия в Карнобат, стопанисвана от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход днес от служители на Районно управление - Карнобат. Това съобщи току-що Областната дирекция на МВР- Бургас. Акцията е извършена днес, а в рамките на специализираната операция криминалистите са извършили претърсвания на два адреса в града.



В първото жилище полицаите намерили палатка, оборудвана с вентилацията, оборудвана с осветителна и отоплителна система, в която се отглеждали 21 саксии с канабисови растения с височина 60-70 см. Намерени са и множество препарати, торове и пръст, подпомагащи израстването на "реколтата".



Белгиецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано в Районно управление - Карнобат е образувано досъдебно производство.