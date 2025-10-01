Кметът Димитър Николов и представители на бранш „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и КНСБ подписаха новия колективен трудов договор за работещите в сферата на културата и туризма в Община Бургас, общинските предприятия и общинските и държавни културни институти.

По време на преговорите са договорени по-добри условия за служителите, като се увеличават средствата за работно облекло и паричните стимули за 24 май и 1 ноември.

Новият колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 2 години.