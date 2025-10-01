Бургаският хор „Фортисимо“ прослави отново България с нови престижни отличия от African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations 2025, проведен на остров Мавриций.

В навечерието на Международния ден на музиката талантливите певци се състезаваха сред 53 хорови състава от 14 държави на 4 континента.

Българските изпълнители се включиха в две конкурсни категории – „Камерни хорове“ и „Фолклор“, където конкуренцията бе изключително силна, с участници от Малайзия, Индонезия, Германия, Южна Африка и Намибия.

С бурни емоции и радостни сълзи „Фортисимо“ спечели най-голямото отличие – Гран При титлата в категория „Фолклор“, както и златен медал в „Камерни хорове“.

Хористите изразиха благодарност към своите близки, публика и почитатели, както и към институциите, подкрепили участието им – Министерството на културата и Община Бургас.

Отличната организация на събитието бе дело на INTERKULTUR, които за пореден път доказаха мотото си: „Singing together brings nations together“ – „Пеенето заедно обединява народите“.

Особено признание „Фортисимо“ отправиха към своя диригент Милена Добрева, чиято вяра и вдъхновяваща подготовка превърнаха българския хор в световен шампион.