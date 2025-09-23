Община Поморие бе домакин на международна среща по проект „Енергийна бедност в градските райони” по Програма URBACT IV (2021-2027), съфинансирана от Европейския съюз. Поморие е партньор по проекта, заедно с организация EMSV Хетафе от Испания, Община Мая от Португалия, Община Етербек от Белгия, Община Трикала от Гърция, както и Клемент Стръмшник от Словения– експерт от финансиращата програма URBACT. Сътрудничеството на държавите е под формата на международна мрежа за трансфер на иновации EmPowerIngUs.

Проектът има за цел да идентифицира и да се бори със скритата енергийна бедност в град Поморие и свързаните с нея въпроси като: местна енергийна бедност, транспортна бедност, уязвими домакинства, уязвими микропредприятия и др. В тази връзка в Поморие вече бе създадена Местна градска група, състояща се от представители на различни заинтересовани страни. Бяха проведени и срещи в граждани, с представители на регионалното енергоразпределително дружество, както и с потребители на услугите на Центъра за обществена подкрепа. Събраните данни бяха представени в рамките на тридневните дискусии, провели се в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“. Екипът на Община Поморие презентира напредъка по различни проекти, свързани с борбата срещу енергийната бедност – саниране на жилищни сгради, внедряване на енергийно ефективни мерки в публични сгради, възстановяване на рушащи се сгради, както и подмяна на уличното осветление във всички съставни селища.



Експерт от водещия партньор EMSV Хетафе – Испания представи примери и подходящи технически решения за подобряване на застроената площ, на база опита на компанията. Споделени бяха различни методи за оптимизиране на сметките за ток. Делегацията разгледа сградите в различни квартали на Поморие, като посети и дейностите по саниране на 25 блок в кв. Свобода.

Проект „Енергийна бедност в градските райони” по Програма URBACT IV (2021-2027) преди всичко цели обмяна на опит и знания между отделните партньори. Сред крайните цели по проекта е създаването План за развитие и Инвестиционен план (Continuity plan, Investment plan), които биха били стъпало към следващи по-мащабни проекти, подобряващи условията за живот в общината.