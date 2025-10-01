Лидерите на Европейския съюз се събраха в Копенхаген за неформална среща на върха. България е една от страните на източния фланг на НАТО, който е една от централните теми.



Пет държави от Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Украйна изпратиха войски и системи за борба с дронове, за да помогнат на Дания да организира срещата, след поредица от нарушения на европейското въздушно пространство с дронове и самолети.

В понеделник Европейската комисия пусна до страните членки план от 4 точки -, сигурност на източния фланг на НАТО, система за защита от ракети и базиран в Космоса щит. Подробностите са малко и не е ясно доколко Европа е готова да изпълни подобен план, откъде ще дойде финансирането и колко бързо може да се случи.

"Случаите с дроновете и самолетите означават, че ни пробват. В някои страни е ясно свързано с Русия, в други страни съм по-внимателен кой го прави. Но със сигурност значи, че трябва да подобрим оборудването си, да сътрудничим за да имаме система за ранно предупреждение, по-добри способности за борба с дронове, но и повече възможности да обезкуражаваме подобно поведение от враговете ни. Затова е днешната среща", заяви френският президент Еманюел Макрон.

"Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи", предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен.

"Надявам се, че всички вече осъзнават, че има хибридна война; днес е Полша, утре е Дания, а следващата седмица вероятно ще бъде някъде другаде, където ще сме свидетели на саботаж или прелитащи дронове", заяви още тя.