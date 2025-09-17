Охранител рани мъж при скандал заради снимане с телефон в Морската градина в Бургас, съобщиха от полицията.

От там уточниха, че на 16 септември около 17.30 ч. в Пето Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в района на паркинга пред хотел в Морската градина, при който след спречкване по повод нежелано снимане с мобилен телефон, 52 годишен охранител на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на 33 годишен софиянец.

Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.