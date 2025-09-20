Лекарката от Бургас Ренета не намери любовта в романтичното шоу "Диви и красиви". Тя и партньорът й Асен се класираха за финал, но не с чувства, а със страгегия.

Ренета попадна нарочно или без да иска все на лоши момчета. Марсел в началото се оказа груб и първичен за нея и двамата взаимно се отрязаха.

Вторият й шанс беше Асен, който е от друг етнос, но тя обяви, че няма прездразсъдъци и си го харесва.

Имаше ли привличане между двамата или само уговорка да играят заедно, така и не се разбра.

Между тях не протичаха флуиди, нямаше спонтанни прегръдки и целувки, а само игра пред камера.

Истината лъсна тази вечер. Останалите финалисти живеят заедно и кроят планове за бъдещето, а Ренета и Асен за три месеца не са се срещали нито веднъж, понеже имали...много работа.

Зрителите останаха разочаровани, защото двамата заеха мястото на друга двойка, която може би имаше шанс да остане заедно.