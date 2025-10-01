“Започваме още от днес профилактични прегледи във връзка с кампанията „Бялата лястовица“, посветена на жените с рак на гърдата.“, обяви управителят на Комплексен онкологичен център-Бургас проф. д-р Христо Бозов. Всяка година здраввното заведение, което обслужва онкологично болните хора не само от цяла Бургаска област, провежда активнокампанията, в която оказва специално внимание на жените. Прегледите ще се състоят в Хирургичния кабинет – 204 на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК в КОЦ-Бургас.

Записването е на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура”

Те ще бъдат в понеделник, сряда и петък след предварително записване от 12:30 до 13:00 часа.

„Нашият апел е, понеже тези прегледи са безплатни, предимно да се възползват жени, които са генетично обременени и имат роднини по женска линия - баба, майка, сестра, които са били с карцином на гърдата. На самия преглед ще се реши дали да се правят някакви допълнителни изследвания като мамография или други. Ще имаме и други събития във връзка със световния месец за борба с рака на гърдата. Ще направим едно събитие на 15-ти октомври - "Бялата лястовица" и ще бъде в конферентната зала на Регионалната библиотека, на което ще представим нашите водещи специалисти в тази област. Те ще направят презентации за съвременните средства за профилактика, диагностика и лечение на рака на гърдата”, каза проф. д-р Бозов (още за кампанията - вижте тук).

За жените, които са до 50-годишна възраст за предпочитане е ехографията, а след тази възраст - мамография. “Ние имаме и двата апарата, както и прекрасни специалисти за хирургично лечение, лъчелечение и ако се налага - химиотерапия или хормонотерапия.”, добави той.

В регистъра на КОЦ-Бургас са регистрирани към 4083 пациенти с рак на гърдата, като това е най-често срещаното заболяване при жените - около 27% от всички онкологични заболявания. Новооткритите за тази година са 153. Смъртните случаи все повече и повече намаляват. “Важното е да се открие навреме.“, подчерта проф. д-р Бозов.