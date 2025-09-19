Загиналото семейство, открито край Сливница, е оставило предсмъртно писмо. От него става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем на детето им. Синът бил с много тежко онкологично заболяване и тримата взели решение за самоубийство. Оръжието – пистолет, е намерено в колата.

От МВР съобщиха, че се изясняват обстоятелства около инцидент в района на град Сливница.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.

Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица.

При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.