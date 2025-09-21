Ебру Мустафа от Несебър, която се представи за носителка на титлата "Лице на Бургас" влезе в "Биг Брадър" с основната цел да си търси мъж. Тя се обяви против излъсканите, обезкосмени, фризирани и женствени мъжлета и обяви, че си търси по-възрастен, с шкембевце и задължително по-космат, защото космите й били фетиш.

Евру е студентка, завършва педагогика и обича децата.

Новият сезон на Биг Брадър 2025 започва – и то с пълна доза ексцентричност, която оставя зрителите в пълно недоумение. Стартовият лайв донесе първите изненади още с влизането на обитателите, а ако се съди по тях, ни чака сезон, пълен със скандали, страсти и сблъсъци на характери.

Рядко влиза дама без подобрения, или мъж без татуировки. Жените си търсят богати мъже, мъжете жени кък стегнати дупета с големи прелести, а един от тях не подбира, може и с мъже, и с жени. Каквото падне.

А шокът засега наистина е голям.