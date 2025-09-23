Една голяма цел на Бургас днес стана факт, след като официално бе открита академичната година на първия випуск на единствения филиал на НАТФИЗ „Проф. Кръстьо Сарафов“ извън столицата, което е още една огромна крачка както за развитието на висшето образование в града, така и на културния живот. „Щастлив е градът, когато има възможност да създава условия тук да учат и да се развиват млади таланти. Защото вашият порив, вашата усмивка, вашите постижения са гордост, чест и првилегия“, каза кметът Димитър Николов. Той връчи на ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев статуетка на патрона и закрилника на Бургас – Свети Николай Чудотворец.

„Увенча се с успех една мошна инициатива на нашия град - това е първият и последен филиал на НАТФИЗ в България, по думите на експертите от националната комисия по акредитация. Казаха ми, че имам късмет. Благодаря на всички, които направиха всичко възможно това да се случи“, каза още кметът Николов.

Откриването се състоя на откритата сцена в Културен дом НХК в присъствието на официални гости – кметът Димитър Николов, ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, областният управител Владимир Крумов, председателя на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев, зам.-кметът "Култура и Вероизповедания" Диана Саватева, депутатът Любен Дилов, директорът на Драматичния театър "Адриана Будевска" Иля Пепеланов,проф. Севдалина Турманова зам.-ректор на БДУ"Проф. д-р Асен Златаров", представители на Общинския съвет и културната общност. Специален гост на церемонията бе и известния български актьор, родом от Бургас- Руси Чанев. Водосвет отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Той благослови светлото начинание да има нов образователен център в Бургас и подари икона на Св. Йоан.

„Не забравяйте, че вие вече сте първи. Вие сте началото, вие сте основата. Какъв престиж има НАТФИЗ оттук насетне в този град ще се мисли и говори и заради вас. Имате тази висока и отговорна мисия. Нека бъдем на висота и да защитим името на Академията.“, заяви в приветственото си слово ректорът проф. Мирослав Дачев.

Първият випуск на филиала започва обучението си в специалност „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов. Преподавателският екип беше официално представен на сцената-гл. ас. Тея Сугарева, ас. Дамян Тенев, доц. Лора Мутишева, гл. ас. Надежда Панайотова, проф. д-р Велимир Велев с ас. Ивайло Димитров, Елица Костадинова, Милена Добрева, Петя Иванова и доц. Александър Манджуков, а празничната вечер продължи с концерт на възпитаничката на НАТФИЗ Волена Апостолова.

Създаването на филиала е резултат от сътрудничеството между НАТФИЗ и Община Бургас. Проектът получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, а Министерският съвет официализира решението си с постановление от 2 юли 2025 г.

Филиалът в Бургас е първата стъпка към децентрализация на висшето образование в сферата на сценичните и екранните изкуства. Освен „Актьорство за драматичен театър“, в него ще се предлагат и специалности като „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.

Откриването бележи не само разширяване на дейността на Академията, но и утвърждава Бургас като значим културен, образователен и творчески център с амбиция за бъдещо развитие на европейско ниво.