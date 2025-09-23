Българинът напуска родния дом средно на около 28 години, показват данните на Евростат. За сравнение средната стойност за целия Европейски съюз е малко над 26 години.

Най-високата средна възраст от около 31 години е в Хърватия, следвана от Словакия и Гърция. Най-рано напускат родителския дом хората във Финландия – на средна възраст от малко под 21 години и половина.

През 2024 г. младите хора в ЕС са напуснали дома на родителите си на средна възраст от 26,2 години, което е малко по-малко от 26,3 години през 2023 г. От 2002 г. насам тази средна възраст се колебае леко между най-ниската от 26,1 години през 2019 г. и най-високата от 26,8 години през 2006 г.

Във време, когато разходите за жилища са предмет на постоянен обществен дебат, данните показват, че младите хора са малко по-засегнати от разходите за жилище. През 2024 г. 9,7% от младите хора (на възраст 15-29 години) в ЕС са живели в домакинства, които са изразходвали 40% или повече от разполагаемия си доход за жилище (процент на свръхнатовареност с разходите за жилища), докато същият процент за цялото население е бил 8,2%.

През 2024 г. сред страните от ЕС е имало значителни разлики в този процент. Гърция (30,3%) и Дания (28,9%) са регистрирали най-високите нива на свръхнатовареност с разходите за жилища, значително надвишаващи тези в Нидерландия (15,3%), Германия (14,8%) и Швеция (13,5%). От друга страна, Хърватия (2,1%), Кипър (2,8%) и Словения (3,0%) са имали най-ниските нива на свръхнатовареност с разходите за жилища.

В 16 страни от ЕС процентът на свръхнатовареност с разходите за жилища е бил по-висок сред хората на възраст 15-29 години, отколкото за населението като цяло. Най-голямата разлика между тези две групи е била 14,3 процентни пункта в Дания, следвана от Нидерландия с 8,4%

В някои от страните, където младите хора са склонни да се изнасят по-рано, като например Дания, Нидерландия, Германия, Швеция и Финландия, прекомерното натоварване с разходите за жилище за младите хора е по-високо.

Страните, където младите хора напускат родителския си дом по-късно, като Кипър, Хърватия и Италия, са склонни да отчитат по-ниски нива на прекомерно натоварване с разходите за жилище. В Гърция обаче, въпреки че младите хора напускат дома си по-късно, прекомерното натоварване с разходите за жилище остава високо за тях.