Апелативната прокуратура в Пловдив потвърди, че в случая с намереното тяло на екопътека „Невястата“ край Смолян, се казае за убийство.

Заподозреният е обявен за общодържавно издирване. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на ОД на МВР ст. Комисар Цветан Цанков.

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха те. От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, като една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена, която е била обект на ревността. Убитият мъж е от Ямбол.

Тялото на мъжа бе открито на 22 септември преди обед. Над седем часа продължиха полицейските огледи на района и претърсванията на два автомобила на паркинга в началото на пътеката. Трупът на убития бе пренесен на ръце от полицаи по пътеката, преди да бъде транспортиран с линейка за аутопсия.