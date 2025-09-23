Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста за постоянно.

Това реши в няколкочасово заседание Софийския Апелативен съд. Решението стана ясно в късните часове, след 21 ч.

Магистратите, приемат, "че е налице обосновано предположение за извършено от Коцев престъпление, като се позовава на показанията на Пламенка Димитрова". Според тях, показанията на бившият зам.-кмет Диан Иванов, който напусна през месец май и беше сочен като основен свидетел на обвинението, са "в насока за съпричастност на Коцев" към повдигнатото обвинение и не смята, че показанията му са дискредитирани.

Съдът приема още и, че са налице и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Благомир Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК. Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, пише в мотивите на съда.

Изменение на мярката в по-лека, представлява риск за събиране на доказателства. Според съда са факт и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК, тъй като той и към настоящия момент продължава да заема длъжността кмет на Варна (Благомир Коцев беше задържан и е в ареста от 8 юли).



Според съда предстоят още разпити на свидетели, на които Коцев като кмет може да повлияе. Поради сложността на делото, срокът на задържане, наближаващ 3 месеца, не се счита за забавяне в разследващите органи и не са налице данни за изменение на мярката за неотклонение на кмета, посочиха съдиите.



Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно.

Според закона, след този отказ за пускането на Благомир Коцев от ареста, задържането му може да е до 8 месеца - факт, който беше изтъкнат от прокуратурата в рамките на съдебното заседание.