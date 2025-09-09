В подкаста GZERO World онкологът и носител на Пулицър Сидхарта Мукерджи обяснява на Иън Бремър една от най-революционните приложения на изкуствения интелект в медицината днес - генеративното откриване на лекарства. Става дума не само за ускоряване на изследванията, а за създаване на изцяло нови молекули, които никой човек досега не е виждал.

С помощта на ИИ учените могат да анализират формата на дисфункционален протеин – например в ракова или автоимунна клетка – и да генерират химични съединения, способни да се свържат с него и да променят поведението му. „Това е истинска генеративна химия,“ казва Мукерджи. „Всеки път, когато го правим заедно с машината, тя се учи и запомня завинаги.“

Процесът прилича на решаване на пъзел с милион възможни елемента. С всяка грешка ИИ се усъвършенства, стеснявайки кандидатите, докато открие правилното решение. Методът вече е довел до създаването на нови антибиотици с невиждани досега структури, а Мукерджи смята, че това е само началото на медицинска революция.