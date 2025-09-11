

Истински шедьовър на съвременното изкуство, изработен от 24 каратово злато, ще гостува в Бургас. Домакин е галерия "Неси". Ценителите ще могат да се насладят на творбата от 15 до 17 септември. Откриването е на на 15 септември от 17. 00 часа.



"Feuille de Tulipe" е образец на изящното изкуство, изработен с техниката GRAPO . Картината и проекта ще представи Миглена Шанова - MIGAL.



Тази техника е световна иновация и позволява създаването на много фини графични структури с 24 каратово злато, които могат да бъдат и в огромни размери, което е невъзможно да се постигне с друга техника. Шедьоврите създадени с нея имат двуизмерна визия и в зависимост от гледната точка изображението се променя, което подчертава уникалността на GRAPO.



Картината "Feuille de Tulipe" има богата история. Тя е създадена за фондацията на принц Алберт ІІ - принц на Монако, FPA/ Фондация Принц Алберт ІІ /. Произведението отговаря напълно на политиката и принципите на фондацията за опазването и съхранението на околната среда и природата. Картината символизира силната човешка обвързаност с природният свят. На нея е изобразен невидимият за човешкото око енергиен път на човешките клетки в тялото. Траекторията на движение наподобява лист от лале / Feuille de Tulipe /. Концепцията на картината е обвързана и с идеята за непреходността и красотата на лалето, като символика - цвете ефирно и крехко, което възхищава с красотата си. След неговия жизнен път трансформира образа си с причудливите сухи форми на листата си . Това отваря въпросите не само за непреходността, но и за стойностите в трансформацията на битието. Като фокусът е, че някои неща не губят стойността си във времето, а напротив многократно я увеличават и вдъхновяват.







Материалът, използван за създаване на творбите с GRAPO, е много специфичен. Той има прозрачна повърхност и изображението се изгражда от обратната страна като негатив. Това е процес на работа с много висока степен на трудност, защото авторът няма визуален контакт с изображението. Шедьоврите се изработват с ювелирна прецизност и някой от детайлите могат да се видят само с лупа. Поради спецификата и трудността на изработка е невъзможно да се правят копия на произведенията с техниката GRAPO.



Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд "Култура" и с финансовата подкрепа на Европейския съюз.