Екип полицаи от Районно управление – Несебър бил изпратен за съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма «Слънчев бряг» АД, изпълняващи служебните си задължения за репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел «Рива» в Слънчев бряг. Полицаите заварили група рускоговорящи хора, които обиждали служителите на «Слънчев бряг» АД и им пречели да поставят нови скоби на гумите на лек автомобил – нарушител : джип, с украинска регистрация. На лицата е обяснена процедурата за санкциониране при неправилно паркиране, както и възможността, ако водачът не заплати глобата и не иска репатрира на автомобила му, да му се състави акт. През цялото време групата хора се държала агресивно и арогантно, като освен че сипели обиди, както към полицейските служители, така и към служителите, отговарящи за неправилно паркираните автомобили, насочвали телефоните си с включена светлина към лицата им и ги заплашвали, че ще подадат сигнал в прокуратурата. Полицаите пристъпили към задържането на най-агресивния от групата – 39 годишен украински гражданин, който рязко замахнал за да удари единия от тях и с цел прекратяване на противоправното му поведение и оказаната съпротива, се наложило поставянето на помощни средства / белезници/. Това допълнително ожесточило украинецът, който продължил да отправял закани и заплахи към единия полицай, като не спирал да псува служителите на реда. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.