България няма да променя данъчната си система и политика. Това заяви във Велико Търново финансовият министър Теменужка Петкова по повод заключенията от последната редовна мисия на Международния валутен фонд у нас и дадените препоръки.

Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година, категорична е Петкова:

"Тази препоръка, свързана с въвеждането на прогресивното подоходно облагане, МВФ я прави не за първи път, но към настоящия момент тази тема не стои на дневен ред пред правителството. МВФ е посочил, че това е негова препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, образование, инфраструктура, те предлага да се осмисли друг, различен подход".

Политическата нестабилност е един от рисковете, които посочва в заключението си МВФ, а финансовият министър коментира:

"Евентуалното връщане на политическата несигурност на практика ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждане на еврото в България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП-ДБ, които неистово искат да свалят правителството, до какво ще доведе това и към какво тласкат държавата".

На този етап правителството няма да предлага актуализация на тазгодишния бюджет. От предложенията на различните министерства ще зависи дали ще има промени в различните държавни дейности като заплати и социални плащания, каза още финансовият министър Теменужка Петкова, която се включи в информационна среща за еврото във Велико Търново.