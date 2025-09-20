Почина продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на великия актьор Стефан Данаилов, Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Фейсбук.

Той написа:

"Светъл път, Росене!

На Росен Цанков – син на Вили Цанков и Ламбо, приятел и партньор още от студентските години, та чак до днес.

Заедно преминахме през създаването на СИА и Камера преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове.

Колега, приятел, бохем и голям човек.

Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.

Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент!

Светло да ти е, Росене!

Никога няма да забравим!"

Росен Цанков завършва операторско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Стартира кариерата си като оператор, но впоследствие се пренасочва към продуцентска дейност – той е един от основателите на компаниите "СИА" и "Камера".

Росен Цанков е съсценарист и продуцент на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан, продуцира едни от най-гледаните телевизионни предавания и съвместния проект на bTV и СИА – българският сериал "Стъклен дом".