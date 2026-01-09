Жак Морети, собственик на бар Le Constellation в швейцарския ски курорт Кран Монтана, е задържан поради потенциален риск от укриване, предаде SkyNews. Припомняме, че при пожар в заведението навръх Нова година загинаха 40 души.

Властите разследват французина за непредумишлено причиняване на смърт поради небрежност.

Близки на жертвите са подали съдебни жалби във връзка с пожара.

Вчера стана ясно, че Джесика Морети - съпруга на Жак и управителка на бара, е била заснета да бяга с каса, пълна с пари, докато пламъците обхващали заведението.

40-годишната жена е обвинена, че е пренебрегнала празнуващите, докато огънят поглъщал Le Constellation, и че е избягала с оборота, съобщи италианското издание La Repubblica.