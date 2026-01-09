Официалната церемония „Спортист и треньор на годината на Бургас за 2025" ще се проведе на 31 януари в Културен дом НХК. Водещи на събитието ще бъдат студенти от филиала на НАТФИЗ в Бургас.

По традиция всяка година Община Бургас отличава най-успешните спортисти и техните треньори в няколко основни категории: „Спортист и треньор на годината“, „Млад талант“, „Отбор на годината“ и „Спортист с увреждания“.

Съгласно утвърдения регламент, спортните клубове имат право да предлагат свои номинации по образец, като излъчват изявени състезатели или отбори с призови класирания през годината. Всеки клуб може да номинира участници в различните категории по свое усмотрение, в зависимост от структурата и дейността си.

От отдел „Спорт“ са приели постъпилите от спортните клубове анкетни предложения и са ги предоставили в срок на членовете на ПКСДМД за разглеждане и попълване.

Община Бургас си запазва правото да предложи и включи в крайното класиране специален приз на Общината за спортист и/или отбори.