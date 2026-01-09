Холивудската звезда Мария Бакалова няма да се превъплъти в образа на легендарната българска певица Лили Иванова. Новината бе официално потвърдена от Key Academy – агенцията, която представлява актрисата на територията на България.

Изявлението идва като реакция на разпространените в медийното пространство спекулации относно това кой ще поеме главната роля в предстоящия биографичен филм „Лили – любовта е живот“. От агенцията на Бакалова са категорични, че „всички твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината“.

Въпреки че няма да участва в проекта, екипът на номинираната за „Оскар“ българка изразява подкрепа към продукцията. От Key Academy допълват, че Мария Бакалова „винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение“.