Кметът Димитър Николов отправя поздрав към дейците на културата и просветата по повод Деня на народните будители 1 ноември.

„Уважаеми бургаски дейци на културата и просветата,

Обръщам се към Вас с най-топли чувства и ви поздравявам по повод светлия празник 1 ноември – Ден на народните будители.

Днес отдаваме почит към всички радетели за българската просвета и култура. Към всички онези, които последваха примера на Паисий Хилендарски и не оставиха пламъкът на българщината да угасне през тъмните векове.

В наши дни, когато страната ни се стреми да е част от модерния свят, хората на просветата и културата са също толкова необходими, както и в годините на борба за съхранение и утвърждаване на националната ни идентичност. Те трябва да са основният стълб в нашето общество и да го вдъхновяват да върви към нови успехи в своето развитие.

В този светъл ден се обръщам лично към бургаските учители и културни дейци. Амбициозните ни цели да прилагаме иновации в образованието, да създаваме модерни училища и специалности не биха се осъществили без вашия ентусиазъм и професионализъм. Благодаря Ви за усилията, които полагате за развитието на училищата, читалищата и възпитанието на младите хора в уважение към ценностите на нашия народ и приобщаването им към широкия свят на науката, изкуството и духовността.

Поздравявам всички бургаски ученици, които вървят смело по пътя на знанието и прославят нашия град с успехите си на национални и международни олимпиади.

Пожелавам на всички вас все така достойно да носите в себе си пламъка на първите будители.

Честит празник!“