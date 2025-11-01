Имотният пазар в България от доста време е в еврозоната и претърпи съществени промени след въвеждането на единната валута, свързани с преоценки в евро и други, каза финансистът Левон Хампарцумян.

Той посочи, че от тази гледна точка влизането на еврото в страната най-общо ще донесе определени преимущества на България, свързани с трансакционните разходи, подобряването на репутацията на държавата и оттам - по-добър достъп до външните пазари за кредити.

Ще имаме и геополитическа котва, която да държи страната в орбитата на ЕС и еврозоната, допълни финансистът, предава БТА.

По отношение на текущото състояние на имотния пазар той посочи, че секторът най-вероятно е много близо до точката на прегряване и подчерта необходимостта от разумен подход, за да не се създават свръхочаквания за цените на недвижимите имоти.

Хампарцумян предупреди, че около 2027 година България може да се изправи пред "някакви икономически затруднения". Това, което виждаме, е не особено умело финансово правене на държавните финанси, ниска ефективност на публичните пари, коментира той.

Ако това продължи достатъчно дълго, може да се стигне до по-сериозни проблеми, поясни финансистът.

Въпреки това той подчерта, че страната има възможност да премине през по-трудни години без сериозни сътресения.