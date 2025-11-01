Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие, заяви пиар експертът Диана Дамянова, която също така беше част от висшия мениджмънт на „Лукойл” в България. "Компанията „Гънвор” се превърна в един от най-големите дистрибутори на горива в Европа. Работят безпрепятствено. Това е добро решение и за руската компания, и за Европейския съюз. Предполагам, че това ще е брокерска сделка – временно решение – ще закупят активите и ще ги разхвърлят на парчета" добави тя.

По думите ѝ най-скъпото в произвоството на петролни продукти е транспортът им. В този смисъл, всяка операция, която е извършена с „Нефтохим”, трябва да се прави изключително внимателно.

"Най-голямото изпитание за правителството ще бъде точно това – да се справи с този проблем, който не е създаден от него", каза Дамянова за NOVA NEWS. „Всички промени, направени с цел да може ДАНС да се произнася по пътя на потенциален купувач, през цялото време не са коментирали компактна сделка. На мен ми се струва силно нереалистично българската държава да може да се противопостави, ако такава сделка бъде приета на ниво САЩ и ЕС – което ще означава, че този купувач няма да има санкции и ще може да функционира”, каза Дамянова. „Още преди време подкрепих идеята да бъде проверяван до предел потенциалния купувач на „Лукойл”. Сега ситуацията е различна. Не вярвам, че ако Тръмп и фон дер Лайен приемат тази продажба, нашата държава ще се противопостави”, подчерта отново пиар експертът.

Дамянова смята, че трябва да се направи опит за дерогация и запазване работата на „Лукойл Нефтохим” Бургас АД. Тя беше категорична, че „Нефтохим” не трябва да спира да работи.