Община Бургас ще закупи терен от „БДЖ Товарни превози“. Току що общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на кмета Димитър Николов.

По този начин Общината ще може да направи промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на бул. „Мария Луиза“. Идеята е там да се обособят около 200 паркоместа и така частично да реши проблема с паркирането в к/с „Възраждане“.

Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промените в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.

Терените там обаче са държавна собственост – на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на „БДЖ Товарни превози“. След серия от разговори с ръководствата на двете компании и ресорния министър стана ясно, че НКЖИ могат да прехвърлят безвъзмездно собствеността върху техните терени.

„БДЖ Товарни превози“ обаче е търговско предприятие и по закон не може да се разпорежда безвъзмездно с терените си. Единствената възможност те да станат общинска собственост е чрез покупко-продажба.