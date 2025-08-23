Светослав, брат на Христина, коментира: „Имаме съмнения за нещата, които се случиха и които ще се случат тепърва. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство.”

Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да се окаже невинен, коментира още той: "След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство.”

Притеснява го и че атракционът още на следващия ден след трагедията е бил премахнат.