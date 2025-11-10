10 ноември 1989 г. е повратна точка в българската история. На тази дата преди 36 г. тоталитарният лидер Тодор Живков е свален от власт.

Режимът рухва. България поема по пътя на демокрацията и пазарната икономика след 45 години социалистическо управление.

В страната е извършена безкръвна революция. Управлявалият държавата над три десетилетия Тодор Живков е свален от власт на Десетоноемврийския пленум на партията и пратен от своите другари в "заслужен отдих".

Искането за оставка на Живков е организирано от Младенов Андрей Луканов. Пленумът на БКП предлага на Народното събрание да освободи Тодор Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.

Това събитие отключва процесите, довели до създаването на съвременната ни държава.

В периода 10 юли 1990 г. до 2 октомври 1991 г. се провежда VII Велико Народно събрание, което приема нова Конституция, в която БКП вече няма водеща роля в държавата.

През април 2000 г. комунистическият режим в България беше обявен за престъпен със закон, приет от 38-ото Народно събрание. Законопроектът беше предложен от ОДС и подкрепен от повечето десни партии.